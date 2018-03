Neverwinter – Neue Erweiterung Lost City of Omu veröffentlicht

Mit Lost City of Omu steht bereits die nächste Erweiterung für die PC-Version des MMOs Neverwinter bereit. Xbox One als auch Playstation 4 sollen zu einem nicht näher genannten, späteren Zeitpunkt ebenfalls mit dem DLC versorgt werden.

In Neverwinter: Lost City of Omu müssen die Spieler tief in den Dschungel von Chult vordringen und dort dem Licht Acererak sowie seinem Todesfluch Einhalt zu gebieten. Dazu führt es sie in die vergessene Stadt Omu, wo sie auf den ungeborenen Gott Atropal treffen werden.

Die Fetaures des Erweiterung im Überblick: