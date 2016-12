Neuer Trailer zu Road to Boruto veröffentlicht

BANDAI NAMCO hat heute einen neuen Trailer zu ROAD TO BORUTO, der kommenden Erweiterung zu NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4, veröffentlicht. Das exklusive Video zeigt alle Inhalte dieser großartigen Erweiterung und gewährt einen Einblick in die vielen neuen Features. Neben neuen Ingame-Szenen werden Charaktere, Modi, Attacken, Kombinationen und vieles weitere vorgestellt.

Die ROAD TO BORUTO Erweiterung sowie das NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO Full Pack werden am 3. Februar 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Australasien erscheinen. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite Naruto-VideoGames.com zu finden.