Neue Xbox One S Bundles pünktlich zu Weihnachten erhältlich

für Xbox-Fans geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Grund genug, sich den aktuellen Konsolen-Topseller nochmals genauer anzuschauen. Die Xbox One S ist die einzige Konsole mit integriertem 4K Ultra HD Blu-ray Player und unterstützt 4K-Videostreaming über Partner wie Netflix sowie in Kürze auch Amazon Video. Zusätzlich erlaubt die Xbox One S die Wiedergabe von HDR-Inhalten sowohl für Video, als auch für Spiele wie Gears of War 4, Forza Horizon 3, NBA 2K17 und Deus Ex: Mankind Divided.

In der bevorstehenden Weihnachtszeit stehen den Fans viele neue Xbox One S Bundles sowie neues Zubehör zur Verfügung, auf das wir hier nochmal genauer eingehen möchten. In den letzten vier Monaten haben wir bereits mehrere neue Xbox One S Bundles angekündigt, die nun ab einem Einstiegspreis von 299,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.) erhältlich sind.

Noch mehr Details zu Verfügbarkeit und Preisen in den unterschiedlichen Märkten sind im Handel, auf xbox.com und auf microsoftstore.com verfügbar.



Xbox ZubehörXbox One S Bundles

Die Xbox One S ist für jeden Spieler das ultimative Spiele- und 4K-Entertainmentsystem. Mit Einführung der Konsole stehen nun mehr Bundles zur Auswahl als jemals zuvor. Mit der Xbox One S hast du die Auswahl auf mehr als 100 Exklusivtitel, weitere 250 Titel sind über die Abwärtskompatibilität zur Xbox 360 spielbar. Zudem bieten wir mit Xbox Live den schnellsten und zuverlässigsten Online Service an. Folgende Xbox One S Bundles stehen zum diesjährigen Weihnachtsfest zur Auswahl:



Xbox One S Gears of War 4 Limited Edition Bundle (2TB): Ausgestattet ist das Bundle mit einer rauen, schlachterprobten Konsole mit großer 2TB-Festplatte, lasergravierten Kratzern, einem blutigen Daumenabdruck auf einem D-Pad in rotmetallic und natürlich mit dem kultigen Crimson Omen-Emblem auf dem neuen Xbox Wireless Controller. Zum Xbox One S Gears of War 4 Limited Edition Bundle gibt es zudem die Gears of War 4: Ultimate Edition für Xbox One und Windows 10 mit vielen weiteren Extras. Das Xbox One S Gears of War 4 Limited Edition Bundle kostet 449,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.). Die Verfügbarkeit und Preise unterscheiden sich wie immer in den jeweiligen Märkten. Weitere Informationen dazu hält der Handel bereit.

Xbox One S Gears of War 4 Bundle (1TB): Das Xbox One S Gears of War 4 Bundle besteht aus einer Xbox One S in Weiß, einer 1TB-Festplatte, einem passenden Xbox Wireless Controller und Gears of War 4 für Xbox One und Windows 10. Da es sich um einen „Xbox Play Anywhere”-Titel handelt, kann der Spieler die digitale Kopie von Gears of War 4 sowohl auf Xbox One als auch auf Windows 10 PC spielen. Der Punktestand und die Achievements werden im Verlauf des Spiels gespeichert und können über Xbox Live abgerufen werden. Das Xbox One S Gears of War 4 Bundle ist für 349,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.) erhältlich.

Xbox One S Minecraft Favorites Bundle (500GB): Für 299,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.) bietet das Xbox One S Minecraft Favorites Bundle neben Minecraft mehr als 230 verschiedene Character-Skins und zusätzliche Inhalte für Xbox One und Windows 10. Für alle, die Minecraft bisher auf der Xbox 360 spielen, ist das Bundle perfekt, um auf die Xbox One S umzusteigen. Die bestehenden Xbox 360-Welten werden problemlos auf Xbox One übertragen und sind bis zu 16 Mal größer.

Xbox One S Battlefield 1 Special Edition Bundle (1TB): Das Bundle enthält eine militärgrüne Xbox One mit passendem Standfuß und abgestimmtem Xbox Wireless Controller, eine Kopie der Battlefield 1 Early Enlister Deluxe Edition, das Hellfighter Pack, Red Baron Pack, Lawrence of Arabia Pack, neue Skins der Behemoths, fünf Battlepacks sowie einen Monat EA Access zum Preis von 349,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.).

Xbox One S Battlefield 1 Bundle (500GB): Für 299,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.) umfasst dieses exklusive Bundle das Spiel Battlefield 1 Standard Edition, einen Monat EA Access sowie eine 500GB-Festplatte.

Xbox One S FIFA 17 Bundle (500GB oder 1TB): Ab 299,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.) startet man mit dem Xbox One S FIFA 17 Bundle und bekommt FIFA 17 als Download, drei Ultimate Team Loan Legends, einen Monat EA Access und eine 500GB-Festplatte oder 1TB-Festplatte (die 1TB-Version enthält zusätzlich ein Ultimate Team Rare Player Pack), um alle Blockbuster der Xbox-Geschichte spielen zu können.

Mit jeder Menge neuem Zubehör haben Spieler nun noch mehr Optionen, um mehr als 100 exklusiv für Xbox One verfügbare Spiele ganz individuell zu erleben. Weitere Informationen über das Xbox Special Edition Stereo Headset und das neue Controller Bundle sind nachstehend zusammengefasst. Das gesamte Zubehör und die Verfügbarkeit in den jeweiligen Märkten ist abrufbar unter Xbox.com.

Xbox Elite Wireless Controller: Mit dem Xbox Elite Wireless Controller können Spieler ihre individuellen Präferenzen definieren und somit ihr Spieleerlebnis intensivieren. Der Controller, der ab 149,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.) verfügbar ist, passt sich an die Handgröße und den Spielstil an. Spieler können so ihren ganz eigenen Stil für jedes Genre entwickeln. Durch das neue, facettierte D-Pad werden Combos einfacher und zuverlässiger ausgeführt, während man mit dem traditionellen D-Pad schnell die Waffe wechselt, oder Angriffe ausführt.

Die neuen Designs des Xbox Wireless Controllers: Die neuen Xbox One Wireless Controller (weiß und schwarz) mit optimiertem Design, strukturierter Oberfläche für mehr Komfort und Bluetooth-Technologie sind ab 59,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.) erhältlich. Viele neue Farben sind ab 64,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.) verfügbar, beispielsweise die Xbox Wireless Controller – Dawn Shadow Special Edition, der Xbox Wireless Controller – Blue sowie der Xbox One Special Edition Copper Shadow und Dusk Shadow Wireless Controller. Zudem sind die Designs Gears of War 4 JD Fenix und Gears of War 4 Crimson Omen in limitierten Auflagen zu einem Preis ab 69,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.) erhältlich. Das gesamte Sortiment der Xbox Wireless Controller Designs ist verfügbar unter Xbox.com.

Xbox Special Edition Stereo Headset: Mit dem komfortablen, extrem leichten Headset in der Special Edition hören und chatten Spieler ungestört auf Xbox Live, dem schnellsten und zuverlässigsten Online-Service. Das Headset ist perfekt, um in sattem Stereo-Sound Fernzusehen oder Filme auf Xbox One zu genießen. Das Xbox Stereo Headset in der Special Edition ist für 54,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.) in Microsoft Stores und bei teilnehmenden Händlern ab Anfang November erhältlich.

Die Xbox-Ausstattung für PC: Mit dem schwarzen Xbox Wireless Controller wurde zudem unser Portfolio für PC-Spieler aktualisiert. Spieler bestimmen selbst, wie sie sich mit dem PC verbinden möchten: über den Xbox Wireless Adapter für Windows, per Bluetooth oder USB-Ladekabel. Alle Optionen erlauben nahtloses Spielvergnügen auf allen Xbox- und Windows-Geräten. Der Xbox Wireless Controller in Schwarz ist für 59,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.), der Xbox Wireless Adapter für Windows sowie das Xbox One Spiel- und Ladekit für jeweils 22,99 EUR (UVP; inkl. Mwst.) erhältlich