Neue Titel von Wired Productions auf der RPC Germany in Köln anspielbar

Der Indie-Publisher Wired Productions präsentiert seine brandneuen Spiele, das Action-RPG Victor Vran: Overkill Edition (PC, XBO, PS4) und den psychologischen Thriller The Town of Light (PC, XBO, PS4), auf der diesjährigen Role-Play-Convention in Köln. Vom 27. – 28. Mai können Besucher der RPC Germany auf der Koelnmesse selbst Hand anlegen und mit Motörhead auf Dämonenjagd gehen, oder aber die psychiatrische Anstalt in Volterra erkunden.

Der Vertrieb wird in Zusammenarbeit mit THQ Nordic abgewickelt. Die Anspielstationen für beide Spiele befinden sich an der THQ Nordic Booth E29 in Halle 10.2.

Die Victor Vran: Overkill Edition wird digital und im Handel für das PlayStation®4 Computer Entertainment System, Xbox One, das all-in-one Games- und Entertainment-System von Microsoft, sowie Windows PC erscheinen und die anstehenden, heiß ersehnten Add-Ons Fractured Worlds und Motörhead: Through the Ages beinhalten. Motörhead: Through the Ages ist eine wilde Tour quer durch den Mythos der lautesten Band des Planeten. Mit Hilfe von Lemmy und Lloyd Kaufman gilt es, den mächtigen Snaggletooth wieder zum Leben zu erwecken. Die Kräfte der unsterblichen Motörhead sind notwendig, um furchteinflößende neue Gegner in drei dämonenversuchten Welten – verknüpft mit den Songs der Band – zu besiegen. Das umfangreiche Add-On richtet sich nicht nur an Veteranen sondern auch neue Spieler und bekennende Motörheadbanger.

The Town of Light hat internationale Preise gewonnen und ist ein First-Person Adventure mit starkem Narrativ, das in der Nervenheilanstalt Volterra spielt. Die berüchtigte Anstalt wurde in den späten 1970er Jahren aufgrund einer Gesetzesnovelle in Italien geschlossen. Das Spiel basiert auf umfangreicher Recherche und beruht auf wahren Begebenheiten. Der Spieler schlüpft in die Rolle der 16-jährigen Renée, die an den Symptomen der schweren, langwierigen Krankheit Schizophrenie leidet. Auf der Suche nach Antworten auf die offenen Fragen ihrer Vergangenheit, erkundet sie den Ort, an dem sie die meiste Zeit ihrer Jugend verbrachte. In der Dunkelheit der verlassenen Anstalt spielt sich eine düstere und emotionale Reise ab, während der die Grenzen zwischen Videospiel, Entertainment, Storytelling und Realität zu verschwimmen drohen.

Victor Vran: Overkill Edition, Fractured Worlds und Motörhead: Through the Ages erscheinen am 06. Juni weltweit für PS4, XBO und Windows-PC. Die Add-Ons werden für Besitzer des Hauptspiels (PC) separat erhältlich sein.The Town of Light erscheint ebenfalls am 06. Juni weltweit für PS4, XBO und Windows-PC.