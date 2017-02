NES Classic Mini – Produktion der Konsole wird NICHT eingestellt

Gestern machte im Netz das Gerücht die Runde das die Produktion der NES Classic Mini Konsole möglicherweise eingestellt werden soll. Das wurde nun von Nintendo persönlich dementiert und ins Reich der Fabel geschickt. Ein Sprecher von Nintendo of Europe erklärte auf Nachfrage, dass die Produktion des NES Classic Mini keineswegs eingestellt wird. Es sollen stattdessen weitere Exemplare an den Handel ausgeliefert werden, so das auch auch weitere Spieler in die Retro-Zeit reisen dürfen.

