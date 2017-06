Need for Speed: Payback – Erste Details zum neuen Spiel

Nachdem es heute Mittag bereits einen kleinen Leak auf Facebook gab, ist es nun offiziell bestätigt worden: Der neue Teil der Need fo Speed-Reihe nennt sich Need for Speed: Payback. Den ersten Trailer haben wir euch oben verknüpft.

In Need for Speed: Payback befindet ihr euch in Fortune Valley, dem neuen Schauplatz von Need for Speed. Dort legen sich die Racer mit einem ruchlosen Kartell in der Unterwelt an, das die gesamte Stadt kontrolliert. Im Laufe des Spiels schlüpft ihr in vier verschiedene Rollen und müsst, wer hätte es gedacht, rasante Herausforderungen und Rennen absolvieren, um euch den Respekt des Kartells zu erkämpfen. Dabei setzt man nicht nur auf klassische Autorennen, sondern auch auf viele andere Abwandlungen, wie zum Beispiel Auto-Kämpfe oder Verfolgungsjagden.

Need for Speed: Payback

Mehr Tuning, mehr Action und mehr Need for Speed. Man hat wohl auf die Community gehört und besinnt sich wieder auf die alten Stärken der Reihe. Mal schauen, ob die Entwickler mit dem Teil ihre Fans befriedigen können!

Need for Speed Payback erscheint voraussichtlich am 10. November 2017 für die PS4, den PC und die Xbox One.

Wer sich das Spiel vorbestellt, erhält das Platinum Car Pack, das folgende Fahrzeuge beinhaltet:

Nissan 350Z 2008

Chevrolet Camaro SS 1967

Dodge Charger R/T 1969

Ford F-150 Raptor 2016

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Na, was haltet ihr von dem Ganzen?