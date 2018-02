NBA 2K18 – Auf der Xbox One derzeit kostenlos spielbar

Fans von 2K Games Sportspiel-Serie NBA dürfen sich in den kommenden Tagen freuen. So kündigte der Publisher an, dass einige von euch den aktuellen Ableger nun kostenfrei genießen dürfen. So steht allen Besitzern einer Xbox One sowie der dazugehörigen kostenpflichtigen Xbox Live Gold-Mitgliedschaft NBA 2K18 in den nächsten Tagen kostenlos zur Verfügung. Die Aktion startet bereits am heutigen Abend um 21 Uhr und endet am Sonntag, den 18. Februar, ebenfalls um 21 Uhr.

Es herrscht wie immer die Regel: Wer sich nach dem kostenfreien Wochenende für den Kauf entscheidet, kann seinen erspielten Speicherstand natürlich behalten.