NBA 2K17 ab sofort verfügbar

2K gab heute bekannt, dass NBA® 2K17, der nächste Titel der meistverkauften und am besten bewerteten NBA-Videospielreihe*, ab sofort im Einzel- und Online-Handel erhältlich ist. NBA 2K17 setzt den Erfolg einer der prägendsten Entertainment-Reihen des letzten Jahrzehnts fort und bietet neben der bisher realistischsten NBA-Simulation auf dem Court auch eine brandneue Meine KARRIERE-Story mit dem preisgekrönten Schauspieler Michael B. Jordan. Außerdem können Fans, die „The Prelude“, ein kostenloses herunterladbares Spielerlebnis vor der Veröffentlichung, gespielt haben, ihre Meine KARRIERE ab heute fortsetzen und sich vom NBA Draft bis zu ihrem NBA-Team hocharbeiten.

„Wir sind einfach begeistert, dass wir mit NBA 2K17 ein noch ehrgeizigeres und authentischeres Basketball-Erlebnis anbieten können“, so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. „Sowohl neue Spieler als auch NBA 2K-Experten erwartet das umfassendste Spielerlebnis in der Geschichte unserer Reihe – und das beginnt mit dem unvergleichlichen Meine KARRIERE-Modus, bei dem die Spieler im Mittelpunkt einer einzigartigen, fesselnden Geschichte stehen.“

NBA 2K17 auf PlayStation 4, Xbox One und Windows PC bietet dynamische neue Features:

Überragendes Gameplay: NBA 2K17 gibt den Spielern bei der Auswahl und Gestaltung der Würfe mehr Möglichkeiten als jemals zuvor. Mit Advanced Skill Shooting hat der Spieler die volle Kontrolle über die Stärke und Richtung der Würfe von außen und beim Abschluss in der Zone.

USA Basketball: Die Spieler können das Team USA mit Coach K an der Seite auf den Court führen oder die ruhmreichen Tage des 1992er Dream Teams noch einmal erleben. Zu verdienen gibt es dabei Mein TEAM-Karten von USAB und offizielle USAB-Ausrüstung für Mein SPIELER

Meine KARRIERE: In 2K17 ist Meine KARRIERE brandneu gestaltet und dreht sich mehr denn je um Basketball – und der Spieler hat die volle Kontrolle. Die Leistungen auf dem Court und Entscheidungen in der Karriere führen zu unterschiedlichen Verläufen, während die Spieler ihrem Weg durch eine fesselnde neue Geschichte mit Michael B. Jordan folgen. Außerdem haben die Spieler völlig neue Möglichkeiten, um die Gegner auf dem Court zu dominieren.

Unvergleichliche Präsentation: Der bisher realistischste und dynamischste Spielkommentar mit den meisten Kommentatoren, die es je in einem Sportspiel gegeben hat, darunter Neuzugänge wie Chris Webber, Steve Smith, David Aldridge und Brent Barry. Zum ersten Mal in einem Sport-Videospiel wechseln sich die Kommentatoren von Spiel zu Spiel ab, um bei jedem Spiel ein noch einzigartigeres Erlebnis zu erschaffen.

2K BEATS: Imagine Dragons, Grimes, Noah „40“ Shabib von OVO Sound und Michael B. Jordan haben wieder einmal einen elektrisierenden 2K-Soundtrack mit 50 Songs zusammengestellt.

MyNBA2K17 – für Mobilgeräte: MyNBA2K17 ist kostenlos im App Store für iOS und bei Google Play für Android erhältlich und verbindet die Spieler direkt mit der Konsolenversion von NBA 2K17. Sie bietet unter anderem zum ersten Mal eine brandneue Gesichtssimulationstechnologie, mit der die Fans ihr Erscheinungsbild ins Spiel bringen können.

„Wir freuen uns unheimlich darüber, NBA 2K17 nun veröffentlichen zu können, da die Reihe weiter Maßstäbe im Bereich authentischer Sportsimulationen setzt“, kommentiert Alfie Brody, Vizepräsident des Marketing für NBA 2K. „Wir setzen uns ständig neue Herausforderungen, um unseren Fans frische und überzeugende Möglichkeiten zu bieten, unsere Marke und das unübertroffene Spielerlebnis zu genießen, das unseren Titel auch in diesem Jahr wieder auszeichnet.“

Die NBA 2K17 Standard Edition ist ab sofort sowohl in digitaler als auch in physikalischer Form für Xbox One, Xbox 360, die PlayStation 4 und PlayStation 3 sowie für Windows PC erhältlich. Die NBA 2K17 Kobe Bryant Legend Edition ist ebenfalls in digitaler und physikalischer Form für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Darüber hinaus ist auch die NBA 2K17 Kobe Bryant Legend Edition Gold erhältlich, die den Fans alle regulären Inhalte der NBA 2K17 Legend Edition und Bonus-Objekte bietet.

NBA 2K17 wird von Visual Concepts entwickelt und ist für alle Altersstufen freigegeben.

