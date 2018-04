Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Open Beta angekündigt

Naruto to Boruto: Shinobi Striker soll die nächste große Erfahrung im Bereich des populären Anime auf die Konsolen und den PC bringen. So hat es bereits im Vorfeld eine geschlossene Beta-Testphase auf der PlayStation 4 gegeben. Nun kündigte Bandai Namco in einer Pressemitteilung an, dass das Beat ‚em-up bald eine offene Testphase spendiert bekommt.

Leider hielt man sich vorerst mit konkretern Fakten zu Open Beta zurück. Demnach ist weder bekannt wann die Testphase selbst stattfinden wird noch welche Plattformen daran beteiligt sein werden. Die Closed Beta wurde zuletzt lediglich auf der PlayStation 4 ausgetragen.

Neben der Beta-Ankündigung, erklärte Bandai Namco ebenfalls, dass die beiden Chaarktere Sarada und Mitsuki in Naruto to Boruto: Shinobi Striker spielbar sein werden. Als Stage soll ebenfalls Konoha im Spiel auszuwählen sein.