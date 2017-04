Naruto to Boruto: Shinobi Striker für PC & Konsolen angekündigt

Bandai Namco hat heute Naruto to Boruto: Shinobi Striker angekündigt, der neueste Teil der beliebten Naruto Spielreihe, der bald auf PlayStation 4, XBox One und PC über Steam erscheinen wird. Entwickelt von Soleil werden wir in diesem neuen Actionspiel in 4-gegen-4-Partien gegen andere Teams antreten können, um Elite-Ninjameister zu werden.

In Naruto to Boruto: Shinobi Striker prallen bis zu acht verschiedene Spieler aufeinander, die sich gleichzeitig bekämpfen müssen. Naruto to Boruto: Shinobi Striker bietet liebgewonnene Charaktere und Teams aus der Serie, einschließlich Naruto, Sasuke und Team 7. Das Spiel wartet mit einem neuen Grafikstil mit leuchtenden Farben und dynamischem Third-Person-Ninja-Gameplay auf, das es euch ermöglicht, die Vertikalität der Arena-Umgebungen durch vertikales Rennen und Springen auf höhergelegene Ebenen auszunutzen. Dabei können wir kooperativ mit Freunden spielen und unsere Teams zum Sieg führen, um schließlich zu den Online-Top-Ninjas zu gehören.

Ankündigungstrailer:

Naruto to Boruto: Shinobi Striker wird bald auf PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.