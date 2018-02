MyNintendo Punkte können bald im Nintendo eShop für Nintendo Switch eingelöst werden

Seit Beginn des My Nintendo-Service im Jahr 2016 sind Nintendo-Fans in den Genuss einer Reihe an Belohnungen gekommen, wie Items, die in Apps eingesetzt werden können, exklusive Rabatte und mehr. In Bälde erscheint ein Update, das Nintendo Switch-Spielern besonderen Grund zur Freude bietet.

Ab Anfang März kannst du deine My Nintendo-Goldpunkte beim Kauf von Nintendo Switch-Software einsetzen, ob im Nintendo eShop deiner Konsole oder über diese Webseite! Dabei kannst du auch dein Guthaben oder eine andere Bezahlmethode aus dem Nintendo eShop einsetzen, um den vollen Kaufbetrag zu erreichen.