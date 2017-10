My Time at Portia – Team17 kündigt RPG im Stile von Harvest Moon an

Team17 und der in China ansässige Entwickler Pathea Games sind eine Partnerschaft eingegangen. Zusammen werden sie das kommende Rollenspiel My Time at Portia veröffentlichen. Das von Animal Crossing, Harvest Moon, Dark Cloud 2 und den Werken von Miyazaki inspirierte RPG möchte uns mit einer liebenswerten 3D-Sandbox in seinen Bann ziehen. Der Titel wird für PC und Konsolen erscheinen.

Spieler setzen Segel Richtung Portia, einer Stadt am Rande der Zivilisation, in der sie die alte Werkstatt ihres Vaters vorfinden. Dort bauen sie sich ein neues Leben auf und nutzen die Reliquien der Vergangenheit, um auch das Leben der anderen Dorfbewohner zu verschönern.

Die Welt von Portia lädt zum Sammeln von Materialien ein: Spieler können Bäume fällen, Kräuter sammeln, Bergbau in den Ruinen betreiben und sogar einen eigenen Garten pflanzen. Sie erkunden viele liebevoll gestaltete Gegenden, darunter Wüsten, Inseln, Riffe, Highlands, Minen und mehr. Zudem gibt es Dungeons, die entweder verlassen und voller wertvoller Ressourcen sind, oder noch von Monstern bewohnt werden, gegen die die Spieler kämpfen können.

Trailer:

Um die Partnerschaft mit Team17 zu feiern, haben die Entwickler zudem einen Livestream mit My Time at Portia für Donnerstag, 05. Oktober 2017 angekündigt. Er beginnt um 19:00 Uhr CEST auf diesem Twitch-Kanal.