My Playstation bringt eure Playstation-Network Funktionen in den Browser

Sony hat einen neuen Service angekündigt und bringt via My Playstation eure PS4 auf den PC oder das Smartphone. Eine ziemlich praktische Geschichte. Auf dem offiziellen Playstationblog hat Sony das Feature genauer vorgestellt:

Heute freuen wir uns, den Start von My PlayStation, einer neuen sozialen Anlaufstelle im Netz, ankündigen zu können. Greift einfach und komfortabel mit PC, Mac, Mobile Phones und Tablets auf PlayStation Network-Features zu, um diese zu nutzen. Es ist ein großartiger Weg, mit euren Freunden und der PlayStation Commmunity in Verbindungen zu bleiben, auch wenn ihr nicht an eurer PlayStation 4 seid.

Hier sind einige Dinge, die ihr im Netz mit My PlayStation tun könnt:

Freunde finden

Euer Profil bearbeiten

Eure Trophäen und die eurer Freunde begutachten

Freundschaftsanfragen versenden und managen

Nachrichten versenden

Und ihr könnt auf verschiedenen Wegen auf My PlayStation zugreifen::

Meldet euch auf playstation.com an, klickt auf euer Profilbild in der Navigationsleiste und klickt auf euren Namen im Dropdown-Menü

Besucht My PlayStation direkt, indem ihr auf my.playstation.com vorbeischaut.

My PlayStation funktioniert mit den meisten Webbrowsern für Windows 10, MacOS 10, iOS 10 oder höher, sowie Android 5 oder höher.

Die Website ist bereits live, also schaut sie euch an! Unser Ziel ist es, euch ein umfassende soziale Erfahrung zu bieten, auch wenn ihr nicht an eurer Konsole seid. Wir werden My PlayStation laufend verbessern und neue Features hinzufügen, also bleibt am Ball!