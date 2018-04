My Hero One’s Justice – Die ofizielle Ankündigung

Das Projekt von Bandai Namco Entertainment welches unter den Projektnamen My Hero Game Project geteasert wurde, hat nun einen offiziellen Namen und einen offiziellen Trailer bekommen. Das Spiel soll My Hero One’s Justice. Ein festes Release-Datum gibt es nicht. Jedoch soll das Spiel schon 2018 auf dem Markt für die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC kommen.

Das Spiel welches auf den Manga Weekly Shonen Jumpwurde basiert, hatte man letztes Jahr unter den Namen My Hero Game Project vorgestellt. In dem Spiel darf man Figuren wie z.B. Izuku “Deku” Midoriya, Katsuki “Katchan” Bakugo oder auch All Might spielen.

Das Spiel hat eine ähnliche Spielmechanik wie andere Spiele die man von Bandai Namco Entertainment kennt. Wer schon die Reihe Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm gespielt hat, könnte einen einfachen Einstieg haben. Eine neue Mechanik die Sidekick System heißt und die ein Klon von dem Spieler herbeiruft, um dadurch bestimmte Combos zu durchführen, erinnert sehr an die Clone Jutsu oder Team Ultimate Jutsus aus Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4.

Wir freuen uns sehr darauf!