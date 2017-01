MXGP3 – Erster Trailer und Infos zum Rennspektakel

Milestone hat MXGP3 – The Official Motocross Videogame angekündigt. Im Frühling 2017 ist es dann so weit, dann erscheint das Spiel für den PC, XBox One und PS4.

Die neue MXGP-Version basiert auf der Saison 2016. Dank der neuen Unreal Engine 4 und einer Reihe an innovativer Grafiken und Techniken erhalten die Spieler ein noch mitreißenderes und dynamischeres Spieleerlebnis.

Ankündigungstrailer:

Das Wetter in diesem einzigartigen Wettbewerb ist unvorhersehbar und kann sich während dem Rennen ändern. Ob Sonne oder starker Regen, jede Veränderung beeinflusst maßgeblich die Sicht des Fahrers und den empfindlichen Boden, sodass es selbst für erfahrene Spieler zur Herausforderung wird. Gerade der Untergrund ist gefährlich: Schlamm, Staub und dynamische Verformungen müssen gemeistert werden. Hinzu kommt das Heulen der Motoren, auffrisiert durch eine brandneue Engine, und vermischt sich mit den Kettensägen-Geräuschen.

Wem das noch nicht genug ist, der kann sich auf einen Karrieremodus und eine verbesserte Individualisierung freuen, sowie auf die offiziellen MXGP und MX2 2016 Fahrer, die offiziellen Rennstrecken, inklusive des MXoN – sowohl in offline- als auch online Modi.