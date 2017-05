MXGP 3 – Neues Video zeigt Anpassbarkeit des Titels und die technischen Verbesserungen

Milestone hat heute bekannt gegeben, dass sich für das neue MXGP 3 noch detailliertere Anpassungsmodi für Fahrer und Motorräder sowie zahlreiche technische Verbesserungen in der Entwicklung befinden. Dank einer neuen Grafik-Engine hat Milestone in den letzten Jahren eine technische Evolution begonnen und erzielt mit seinen Spielen Ergebnisse, die auch anspruchsvolle Spieler glücklich zurücklassen.

Jetzt können Spieler sich endlich wie waschechte Motocross-Stars fühlen. 300 offizielle Motorrad Komponenten stehen zur Verfügung und damit 40% mehr anpassungsfähige Teile als in der letzten Edition. Darüber hinaus mehr als 75 Marken, mit denen man Fahrer individuell anpassen und einzigartige Setups für Motorrad und Team erschaffen kann.

Nachdem wir unseren Fahrer und das Motorrad nach Wunsch erstellt haben, können wir die Rennstrecke betreten und unser Bestes geben um auf der Rangliste nach oben zu steigen. Sind wir besonder gut unterwegs werden wir in eines der zwölf offiziellen Motocross-Championship Partner eingeladen. Wir können die Rennen weiterhin mit unserem eigenem Team bestreiten oder mit einem der offiziellen Rennställe, die von den Designern bis ins kleinste Detail und in Kollaboration mit den Sponsern selbst entworfen wurden.

MXGP 3 wurde mit der Unreal Engine 4 entwickelt und hebt das Spielerlebnis damit auf eine ganz neue Ebene. Grafische Verbesserungen sorgen für eine faszinierende Textur-Qualität, spektakuläre Partikel-Effekte und verbesserte Lichteffekte, die sich auf die Sicht des Fahrers auswirken und je nach Wetter und Streckenboden verändern. Hinzu kommen erweiterte Mechaniken und, um den Traum eines jeden Motorradfans wahr werden zu lassen, ein neues Sound- und Wiedergabesystem (REV), mit dem Spieler das realistische Brüllen der Motoren voll und ganz genießen können.

Mit MXGP 3 wird man sich so eindrucksvoll in die Renn-Action stürzen können, wie noch nie zuvor in der Serie.

Trailer:

MXGP 3 – The Official Motocross Videogame wird 30. Mai 2017 digital und im Handel für PlayStation 4, Xbox One sowie PC/STEAM erscheinen.