MotoGP 17 – Neuer Spielmodus Manager-Karriere angekündigt

Milestone hat den neuen Spielmodus Manager Karriere für MotoGP 17 vorgestellt. Eine neue Herausforderung steht an: Nachdem man den Nervenkitzel rund um den Kampf um die Meisterschaft als Fahrer am eigenen Leib erlebt hat, hat man mit der Manager Karriere nun die Gelegenheit, in die Haut des Teammanagers zu schlüpfen. Die eigens getroffenen Beschlüsse und Ideen werden darüber entscheiden, ob man sein eigenes Team zur Weltmeisterschaft führen kann.

Die Entscheidungen eines Team Managers sind ausschlaggebend für den Erfolg eines Champions und beginnen bereits mit dem Management der eigenen Ressourcen, um schnell ein Siegerteam auf die Beine zu stellen und junge Fahrer für den Meisterschaftstitel zu motivieren. Mit jedem eingefahrenen Sieg am Rennwochenende verbessert man nicht nur den eigenen Ruf, sondern verdient auch das nötige Bargeld und verbessert gleichzeitig die Performance seiner Fahrer.

Als Team Manager muss man alle wichtigen Aspekte im Auge behalten, darunter:

Sponsoren: Mit jedem Sieg, den das Team einfährt, verbessert sich die eigene Reputation und man erhält Angebote von offiziellen Meisterschaftssponsoren, durch die man im Spiel neues Kapital erhält.

Bikes: Kompetitiv zu sein bedeutet, mit den besten High-Performance-Maschinen fahren zu können. Ein Team Manager zu sein bedeutet, jederzeit in die besten neuen Modelle zu investieren. Je populärer das Team mit der Zeit wird, desto größer fällt auch die Auswahl bei den Motorrädern aus.

Fahrer: Eine der Hauptaufgaben zu Beginn jeder Saison ist es, die besten Fahrer für sein eigenes Team zu finden. Abgesehen vom selbsterstellten Rennfahrer lassen sich noch fünf weitere Fahrer anheuern, die von der KI gesteuert werden und ebenfalls am Wettstreit teilnehmen. Darüber hinaus übernimmt der Spieler das Management der Crew und bereitet seine Fahrer auf jede Herausforderung vor. Das effektive Verwalten der Aktivitäten und Kosten der eigenen Fahrer samt Team wird dabei den Weg zum Erfolg bestimmen.

Team-Abteilungen: Als Manager behält man die verschiedenen Abteilungen seines Teams im Auge, investiert Ressourcen zur Verbesserung seiner Fahrer und das verdiente Einkommen nach jedem Rennen. Das komplette Team setzt sich aus mehr als zehn Abteilungen zusammen (Sport-Management, Ernährungswissenschaftler, athletische Vorbereitungs, Teams, etc.). Wer besonders sorgsam vorgeht, kann in drei verschiedenen Klassen die Weltmeisterschaft für sich entscheiden!

Forschungs- & Entwicklungsabteilungen: Auch wenn der Erfolg hauptsächlich auf den Aktivitäten des eigenen Teams beruht, das es tagtäglich zu koordinieren gilt, investiert ein guter Team Manger auch in seine eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, um jederzeit auf die besten Komponenten und somit die besten Motorräder zählen zu können.

Mit dem neuen Manger-Karriere-Modus erhält man nun zum ersten Mal die Gelegenheit, den Meisterschaftskampf um die MotoGP in einer Führungsrolle zu bestreiten. MotoGP 17 erscheint am 15. Juni 2017 für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, XBox One sowie Windows PC und STEAM.