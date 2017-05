MotoGP 17 – eSport Championship angekündigt

Dorna Sports versucht immer an der Spitze digitaler Trends zu stehen und startet jetzt die MotoGP eSport Championship 2017, um ihren spielenden Fans noch mehr zu bieten und allen anderen zu zeigen, wie komfortabel man auch in den eigenen vier Wänden Rennen fahren kann.

Für Dorna Sports wird dieses Projekt ein neuer Wettkampf in ihrem Portfolio an Rennserien sein, bei dem sie sämtliche Aspekte der Championship steuern. Das offizielle MotoGP 17 Videospiel für Konsole, das vom langjährigen Lizenzinhaber Milestone produziert wird, bildet das Fundament der MotoGP eSport Championship. Spieler können so während der gesamten Saison 2017 an Online-Herausforderungen teilnehmen, um sich für das Saisonfinale zu qualifizieren, das im November auf der Strecke in Valencia stattfindet – zur gleichen Zeit wie die letzte Runde der FIM MotoGP World Championship. Das eSport-Finale wird live von Dornas TV-Partnern ausgestrahlt.

Nur auf PS4:

Die MotoGP eSport Championship wird exklusiv für Sony PlayStation 4 einen Link zur Verfügung stellen, der zu einem realen Wettkampf mit sieben Online-Events im Zeitrennen- Format führt. Die sechzehn schnellsten unter den Spielern werden dazu eingeladen, ihre Fähigkeiten auf einem ersten Live-Event in Barcelona unter Beweis zu stellen, kurz vor dem Finale der MotoGP. Der Hauptpreis: ein BMW M240i.

Trailer:

Dieser erste Vorstoß in die eSports-Szene wird die Grundlage für einen noch umfangreicheren Kalender der nächstjährigen Auflage bieten, die von mehreren Gründungsmitgliedern unterstützt wird. Viele davon sind bereits als Sponsoren oder Partner an der MotoGP World Championship beteiligt.

Commercial Area Managing Director Pau Serracanta von Dorna Sports meint: