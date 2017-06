Morrowind startet mit 4K-Launch-Trailer seinen Release für The Elder Scrolls Online

Bethesda hat heute The Elder Scrolls Online: Morrowind weltweit für PS4, XBox One, PC und Mac veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein umfangreiches neues Kapitel von The Elder Scrolls Online. Der vollkommen neu gestaltete Einstieg in das Rollenspiel bietet mehr als 30 Stunden spannende Elder Scrolls-Geschichten. Außerdem wurde der Hüter als neue spielbare Klasse eingeführt. Die Schlachtfelder sind ein neuer actiongeladener 4vs4vs4-PvP-Modus. Es gibt außerdem eine neue Prüfung für 12 Spieler und die Rückkehr an einen der beliebtesten Orte im Elder Scrolls-Universum: die zum Kult gewordene Insel Vvardenfell aus dem Rollenspiel The Elder Scrolls III: Morrowind.

Neue Spieler können mit einem Charakter durchstarten, ohne vorher ESO gespielt zu haben und beginnen direkt in Vvardenfell, wobei ihnen jederzeit Hunderte Stunden Original-ESO-Inhalte zur Verfügung stehen. ESO-Veteranen können upgraden und sofort nach Morrowind reisen, um das neue epische Abenteuer mit ihren bereits existierenden Charakteren oder auch einem neuen Hüter zu beginnen.

The Elder Scrolls Online: Morrowind fügt neue Inhalte hinzu, dazu gehören:

Ein ausgedehntes neues Gebiet – Vvardenfell: Das größte Gebiet, das seit der Veröffentlichung von The Elder Scrolls Online zum Spiel hinzugefügt wurde, stellt gleichzeitig einen nostalgischen Ausflug in eine der beliebtesten Landschaften der Elder Scrolls-Reihe dar. Unter Verwendung derselben geografischen Gegebenheiten wie in The Elder Scrolls III, wozu alle wichtigen Orte aus dem klassischen Spiel gehören, zeigt sich sorgfältig neu umgesetzt 700 Jahre vor den Ereignissen aus TES III – vom Hafen in Seyda Neen, über die vulkanischen Aschlande, die dichten und von Pilzen überwucherten Wälder und die glanzvolle Stadt Vivec, die in dieser Zeit noch im Bau ist.

Eine neue Klasse – Der Hüter: Die Spieler können sich naturbasierter Magie bedienen, um eine mächtige neue Charakterklasse zu meistern – den Hüter. Der Hüter ist die erste neue Klasse seit Veröffentlichung von ESO. Wie man es aus ESO und den vorangegangenen Elder-Scrolls-Spielen kennt, wird der Spieler frei zwischen einer Vielzahl von Fähigkeiten wählen können, die eine große Bandbreite an Spielstilen zulässt. Der Hüter bringt auch gleich einen verheerenden neuen Kampfgefährten mit sich – den Kriegsbären –, einen wilden Kämpfer, der in den hitzigsten Schlachten an der Seite des Hüters bleiben wird.

Ein neuer PvP-Modus – Schlachtfelder: The Elder Scrolls Online ist für seine PvP-Schlachten in der offenen Welt bekannt, in denen Hunderte Spieler riesige Schlachten um die Vorherrschaft in Cyrodiil schlagen. Mit The Elder Scrolls Online: Morrowind wird nun ein neuer PvP-Modus – Schlachtfelder – eingeführt, bei dem es sich um intensiven 4v4v4-Kampf in arenaartiger Umgebung handelt. Die Spieler werden in den Aschlanden um ihren Platz unter den erbittertsten und versiertesten Schlachtenveteranen Tamriels kämpfen.

Launch-Trailer: