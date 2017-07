Monster Hunter World – Trailer stellt neue Waffen vor

Auf der E3 2017 wurde mit Monster Hunter World der erste PS4-Teil der erfolgreichen Action-RPG-Serie vorgestellt. Neben einer erstmals offenen Welt, soll der Titel aus dem Hause Capcom jedoch noch viele weitere Neuerungen mit sich bringen.

Auch in Monster Hunter World gibts wieder allerlei Waffen

Wer die Serie kennt, der weiß auch, um was es in Monster Hunter World gehen wird. Für alle anderen: Im neuen Ableger der Reihe, bekämpfen wir mit über 14 unterschiedlichen Waffentypen, teils riesige, Kreaturen. Mit jeder erlegten Kreatur erhalten wir neue Materialien, mit denen wir dann unser Equipment verbessern können. In dem ersten Video einer neuen Trailer-Reihe, werden die sogenannten technischen Waffen vorgestellt. Fans werden einige davon wiedererkennen, aber seht am Besten selbst!