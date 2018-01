Monster Hunter World: Trailer stellt die Elder Dragons vor

Neues Material zu Monster Hunter World! In einem neuen Trailer seht ihr die berüchtigten Elder Dragons, zu deutsch Drachenältesten, in Aktion.

Die Drachenältesten gehören zu den stärksten Monstern, denen ihr in Monster Hunter begegnen könnt. Sie wandern schon seit Ewigkeiten in der Welt umher und werden teilweise sogar wie Götter verehrt. Im Trailer erkennen erfahrene Spieler einige altbekannte Elder Dragons wieder, wie z. B. Kushala Daora oder Teostra. Außerdem könnt ihr einen Blick auf den Drachenältesten Nergigante werfen, dem ihr euch in der dritten und finalen Beta von Monster Hunter World stellen müsst.

Die Beta läuft vom 18. Januar bis zum 22. Januar 2018 und lässt euch einen guten Einblick in das Spiel gewähren, welches letztendlich am 26. Januar für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Des weiteren wird verraten, dass schon im Frühling kostenloser neuer Content nachgeliefert wird, in Form des neuen Monster Deviljho. Das alles könnt ihr euch nochmal im offiziellen Trailer selbst anschauen: