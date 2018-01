Monster Hunter: World – PlayStation 4-Spieler erhalten Horizon: Zero Dawn-Quests

Monster Hunter: World-Spieler, die die PlayStation 4 als Ihre Plattform, nutzen, dürfen sich über zwei exklusive Quests freuen, die euch ins Universum von Horizon: Zero Dawn einfinden lassen. So steht euch derzeit bis zum 08. Februar 2018 die Aufgabe „Lessons of the Wild“ zur Verfügung. Hier erhaltet ihr für das Erjagen von acht Barnos eine Rüstung im Stile von Aloys Kampfoutfit für euren Palico-Begleiter. Ab dem 28. Februar könnt ihr dann einige Tage bis zum 5. März auf die nächste Horizon: Zero Dawn-Quest zugreifen. Eure konkrete Aufgabe ist hierbei leider noch nicht bekannt. Als Belohnung winkt allerdings der Bogen von Protagonistin Aloy.