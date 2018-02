Monster Hunter World – Neuer Patch veröffentlicht & weiterhin Probleme auf Xbox One

Publisher Capcom hat einen neuen Patch für den Action-Titel Monster Hinter World veröffentlicht. Dieser steht ab sofort für PlayStation 4 sowie Xbox One zum Download bereit und nimmt diverse Anpassungen am Balancing vor. Weiterhin behebt er diverse Bugs und sorgt dafür, dass Spieler nun doch das „5 Million Celebration Item Pack“ erhalten.

Trotz der vielen Updates in den letzten Wochen finden die Probleme auf der Xbox One kein Ende. Immernoch funktioniert das Matchmaking nicht, was Spieler zunehmend frustriert. Capcom entschuldigt sich nochmals in aller Form für die Unnanehmlichkeiten und beteuert, dass man unermüdlich an einer Lösung arbeite. Solltet ihr fortwährend Probleme haben, empfiehlt das japanische Unternehmen zudem die NAT-Einstellungen auf der Xbox One auf „offen“ zu stellen.