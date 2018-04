Monster Hunter World – Nächstes kostenlose Update bringt neues Monster und Quest-Gebiet

Da nächste kostenlose Update für Monster Hunter World steht bereits in den Startlöchern und bringt so einige inhaltliche Neuerungen mit sich. Mit dem Drachenältesten Kulve Taroth soll ein weiteres neues Monster das bestehende Roster erweitern. Dem Giganten könnt ihr dabei in der Quest ‚Banquet in the Earthen Hall‘ ab Jägerrang 16 entgegentreten. Um die Quest freizuschalten, müsst ihr lediglich den goldenen Fußspuren folgen, die überall in der Spielwelt verteilt sind.

Darüber hinaus hält mit den Eldorado-Höhlen auch gleich ein neues Quest-Gebiet Einzug, in dem der neue Drachenältesten sein Dasein fristen soll. Mit den Materialien aus der Kulve-Taroth-Quest wird es natürlich auch möglich sein neue Rüstungen für euch und euren Palico herzustellen.

Zu guter Letzt beinhaltet das kommende Update für Monster Hunter World einige Bugfixes sowie grundlegende Verbesserungen. Monsterjagd können sich den morgigen 19. April also schonmal im Kalender markieren, denn dann erscheint das Inhalts-Update für Xbox One und Playstation 4.