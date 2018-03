Monster Hunter: World – Monsterhatz avanciert zu Capcoms meistverkauftem Spiel

Monster Hinter Word hat einmal mehr einen Rekord brechen können, über den sich insbesondere Publisher Capcom freuen dürfte. So avancierte die Monsterhatz nun zum meistverkauften Spiel in der Geschichte des japanischen Unternhenebs. Seit seiner Veröffentlichung Ende Januar wurde der Titel allein auf Playstation 4 und Xbox One sage und schriebe über 7,5 Millionen Mal weltweit ausgeliefert, digitale Verkaufe inklusive. Allein in Japan sollen schon gut 2 Millionen Exemplare über die Ladentheken gegangen sein.

Die bis dato erfolgreichsten Titel der japanischen Schmiedschmiede waren Resident Evil 5, Resident Evil 6 und Street Fighter 2 auf dem SNES. Im kommenden Herbst wird Capcom zudem noch eine PC-Version des beinharten Rollenspiels veröffentlichen, die die Verkäufe sicherlich nochmals ankurbeln wird.