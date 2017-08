Monster Hunter World – Gratis DLCs und Events

Ryozo Tsujimoto hat heute ein paar sehr interessante Informationen zu Monster Hunter World preisgegeben. Nachdem der japanische Publisher Capcom auf der vergangenen E3 den neuen und ersten Monster Hunter-Ableger für PS4 &Co angekündigt hatte, verbreiteten sich schnell viele Gerüchte und Zweifel. So befürchteten viele Fans der Reihe, das der neue Teil dem Franchise nicht treu bleiben könnte. Aber vor allem befürchteten sie eine zu sehr an den Mainstream angepasste Version. Diese Zweifel konnte Capcom jedoch ganz schnell aus der Welt schaffen und versprach ein „echtes“ Monster Hunter zu liefern.

Zu jenen Zweifeln gehört jedoch auch die DLC-Politik, denn heute ist es, leider, irgendwie zum Standard geworden, kleine DLCs zu „hohen“ Preisen zu liefern. Doch auch hier hat Capcom wieder genau die Antwort auf Lager, die alle Fans hören wollen: Gratis-DLCs. Die letzten Ableger der Monster Hunter-Serie wurden tatsächlich immer mit kleinen kostenlosen Add-Ons beglückt. Und genau deshalb, will man das wohl auch beim neuen Kapitel weiterführen.

Zeitlich begrenzte Events möglich

Wem die Spielmodi, die vielen Monster und die 14 verschiedenen Waffen-Typen also noch nicht genug sind – keine Angst, da könnte möglicherweise noch Nachschub kommen. Als alte Monster Hunter-Veteranen können wir jedoch sagen, dass der „normale“ Content der (vorherigen) Teile mehr als nur ausreichend ist.

Neben der DLC-Politik äußerte sich Tsujimoto auf der Gamescom auch zu zeitlich begrenzten Events. So zieht man es angeblich in Erwägung, den Spielern immer mal wieder eine Quest zur Verfügung zu stellen, die nur für einen gewissen Zeitraum spielbar ist. Dadurch könnten, die ohnehin schon kniffligen, Jagd-Aufgaben noch etwas reizvoller werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt wie ein Flitzebogen.

Monster Hunter World soll Anfang 2018 für die Xbox One und die PS4 erscheinen. Die PC-Umsetzung folgt angeblich etwas später.