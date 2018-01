Monster Hunter: World – Einige Online-Features pausieren auf der Xbox One

Monster Hunter: World legte bereits zuletzte einen atemberaubenden Verkaufsstart hin (wir berichteten), nun scheint Capcom allerdings einige Probleme mit dem Action-Titel zu haben, zumindest Besitzer einer Xbox One müssen ab sofort zurückstecken. So entschied man sich aufgrund von Fehlern einige Online-Features auf Microsofts Heimkonsole vorerst zu pausieren. Das Ganze umfasst neben dem Matchmaking ebenfalls die Suchfunktion über den Filter. Derzeit können Spieler auf der Xbox One zwar Online spielen, dies ist jedoch lediglich über eine private Einladung von Freunden bzw. über die Session-ID möglich.

Capcom selbst arbeitet bereits an einer Problem-Lösung. Ein konkretes Datum an dem alle Features auf der Xbox One wieder verfügbar sind, steht aber noch nicht fest.