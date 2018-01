Monster Hunter: World – Day-One-Patch angekündigt

In wenigen Tagen ist es soweit und das Rollenspiel Monster Hunter: World erscheint offiziell herzulande für PC, Xbox One sowie Playstation 4. Nun meldete sich Capcom vor dem Startschuss des langersehnten Rollenspiel-Epos zu Wort und gab bekannt, dass man dem Titel einen Patch am Erscheinungstag spendieren werde. So soll der Day-One-Patch eine Größe von ca. 815 MB umfassen und grundlegende Online-Funktionen überhaupt erst ermöglichen. Wer Monster Hunter: World also am Freitag mit Freunden spielen möchte, muss das kleine Update herunterladen.

Im folgenden findet ihr ein Auflistung über alle Inhalte des Day-One-Patches:

Zusätzliche System-Funktionen

Mehrspieler, Event-Quests, Chat-Funktion sowie andere Online-Funktionen

Inhalte können jetzt über den Haushälter in deinem Raum angefordert werden

Dem Hauptmenü wurde eine Galerie hinzugefügt

Die Galerie erlaubt es dir, alle Zwischensequenzen anzusehen, die du bereits im Spiel gesehen hast. Das Aussehen des in den Sequenzen erscheinenden Spielercharakters hängt davon ab, welche Speicherdaten du geladen hast.

Poogies hinzugefügt

Hast du genug Fortschritt in der Geschichte gemacht, erscheint ein Poogie im Handelshof von Astera. Schließe mit dem Poogie Freundschaft, indem du es auf die richtige Weise streichelst! Dann kannst du es hochnehmen und durch Astera tragen – und vielleicht bekommst du für deine Freundlichkeit sogar eine Belohnung!

Zusätzliche Sprachen (Text)

Zusätzlich zu Deutsch, Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch und Spanisch werden die folgenden Sprachen in Textform hinzugefügt. (Die zusätzlichen Sprachen variieren je nach Region und liegen in Textform vor. Zusätzliche Sprachausgabe in Form von Stimmen werden nicht hinzugefügt.)

Nordamerika, Südamerika: Brasilianisches Portugiesisch

Europa, Mittlerer Osten, Ozeanien, Afrika, Indien: Arabisch, Brasilianisches Portugiesisch, Polnisch, Russisch

Asien: Traditionelles Chinesisch, Koreanisch

Japan: keine zusätzlichen Textsprachen

Weitere Änderungen

Das Update enthält die Behebung verschiedener kleiner Programmfehler.