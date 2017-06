Monster Hunter World – Capcom verspricht Festhalten an alten Elementen

Auf der E3 2017 hat Capcom mit Monster Hunter World den ersten Teil der Reihe angekündigt, der für die PS4, die Xbox One und den PC erscheinen wird. Mit dieser ambitionierten Neuerung will Capcom ihre Reihe dem westlichen Markt näherbringen.

Die „alten“ Teile des Action-Rollenspiel-Reihe wurden zwar immer gut aufgenommen und waren qualitativ gut aber trotzdem blieb der große Erfolg bei Uns aus. Was unter anderem daran lag, dass die Spiele meist nur für Handhelds wie den Nintendo 3DS oder die PSP erschienen. Bei den aktuellen Konsolen hat man ein deutlich größeres Publikum, als bei den Handhelds.

Keine großen Änderungen für den Westen

Man möchte das Spiel also einer breiteren Masse zur Verfügung stellen. Schön und gut, aber möchte man das Spiel auch an den Westen anpassen? Das dürfte wohl die größte Angst vieler Fans sein. Doch jetzt haben wir wohl eine sehr beruhigende Antwort bekommen. Game-Director Kaname Fujioka sorgte in einem aktuellen Interview für Klarheit.

„Wir nehmen keine Dinge, die die Menschen im Westen hassen, und passen sie an, damit Menschen im Westen das Spiel kaufen. Manche Menschen haben die Befürchtung oder Angst davor, aber das wird nicht passieren. Ihr könnt uns vertrauen. Wir machen diese Spiel seit mehr als einem Jahrzehnt. Wir kennen die Action. Wir kennen die Monster Hunter-Action. Wir wollen nicht nur, dass die Spieler das Spiel genießen und es kaufen, wir wollen zudem, dass die Spieler das Gefühl haben, dass sie es beim Durchspielen mit einem Monster Hunter durch und durch zu tun haben.“, so Fujioka.

Sowas hört man doch echt gerne! Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie ein Bogen. Bis zum Release im nächsten Jahr halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.