Monster Hunter Stories: Gameplay

Heute erreichte uns ein über 30 minütiges Gameplay-Video zu Capcoms neuem Spiel Monster Hunter Stories. In dem Video ist ein kompletter Durchlauf der kürzlich erschienen Demo des Spiels zu sehen. Der neueste Ableger der kultigen Monster Hunter Reihe erscheint am 8. Oktober in Japan. Wann das Spiel bei uns erscheinen wird, steht noch in den Sternen aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.