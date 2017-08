Monster Boy auf der gamescom 2017 anspielbar

Monster Boy and the Cursed Kingdom wird das erste mal überhaupt für die Öffentlichkeit anspielbar sein und zwar auf der gamescom 2017. Als Hardware wird die Nintendo Switch verwendet. Finden könnt ihr das Spiel in der „Consumer Area“ (Halle 9.1 – A011, B010, A021 und B020).

Abschließend möchten wir euch noch das neueste Video zeigen, wir wünschen gute Unterhaltung: