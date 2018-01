Monser Hunter World – TV-Spot stellt Kirin vor

In Japan ist Monster Hunter-Reihe bereits seit Jahren wahnsinnig erfolgreich. Entsprechend groß ist dort auch die Vorfreude auf den bald erscheinenden Ableger Monster Hunter World, der die Reihe endlich auf die PS4 und die Xbox One bringt. Um die Vorfreude weiter anzuheizen, laufen in Japan diverse TV-Spots zum Spiel. In einem dieser Werbespots wird nun der, bereits aus den ersten Teilen bekannte, Drachenälteste Kirin wieder als jagbares Monster am Start sein soll.

In Monster Hunter World sind auch Einhörner tödlich

Das recht süße, hellblaue Einhorn ist ziemlich flink unterwegs und rennt gerne mit seinen roten Augen und gesenktem Kopf auf Gegner zu. Wird das Monster wütend, dann schleudert es auch noch Blitze um sich. Ein angenehmer Gegner wird Kirin auf keinen Fall, soviel steht fest.

Monster Hunter World erscheint am 26. Januar für die PS4 und die Xbox One. Wer sich vorher noch einen Eindruk verschaffen will, kann von 18. bis zum 22. Januar noch an einer letzten Beta teilnehmen.