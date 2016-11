Die vielen Möglichkeiten der VR

Heute ist virtuelle Realität keine Fiktion mehr: Die ersten Angebote lassen uns besonders im Gaming Sektor viel Zukunfts-Luft schnuppern, denn mit der Vive, PlayStation VR und Rift haben Gamer heute schon die Möglichkeit, diverse VR Erfahrungen zu machen. Dass die Technik noch in den Kinderschuhen steckt, ist dabei jederzeit zu bemerken, dennoch ist die neue Möglichkeit digitale Inhalte zu konsumieren etwas ganz besonderes und fast jeder, der schon in den VR Genuss gekommen ist, verfällt ins schwärmen. Doch nicht nur für die Gaming Welt ist die innovative Technik der dargestellten, virtuellen Realität eine Möglichkeit, neue Erfahrungen zu schaffen.

Tatsächlich könnte unser Netz-Alltag in einigen Jahren stark durch die neue Technik geprägt werden. Wir gehen schon seit geraumer Zeit den Weg der virtuellen Erweiterung, wenn wir die Beliebtheit und Verbreitung von Apps wie Pokémon Go aber auch Snapchat betrachten. Bei beiden Applikationen wird die reale Welt durch bestimmte, technische Ansätze um digitale Inhalte erweitert. In Pokémon Go um fiktive Monster, die wir fangen können, in Snapchat um bestimmte „Filter“ Möglichkeiten, die unsere Erscheinung massive modifizieren. Wir stecken also mitten in der Revolution, die in Zukunft nicht nur unsere Realität erweitert, sondern auch virtuelle Realitäten schaffen könnte, wie wir es in diversen Spielen schon vorfinden.

Der Film-Bereich könnte wohl enorm von den neuen Techniken profitieren, denn durch virtuelle Realitäten kann man das Synonym „Erlebtes Kino“ ganz neu besetzen. Tatsächlich ist die Vorstellung von Filmen, welche wir in einer eigenen, film internen, virtuell dargestellten Realität erleben, eine interessante Sache. Heutiges High End Kino versucht bereits durch umfangreiche digitale Überarbeitungen und Effekte, als auch 3D-Techniken, Filme möglichst „greifbar“ zu machen. Doch die Grenzen dieser Techniken sind früh erreicht, denn kaum ein Kino-Gast wird ein 3D-Erlebnis benennen, welches tatsächlich eine spektakuläre neue Erfahrung darstellen würde.

Ganz anders wäre es da schon, wenn man einen Film mit den Möglichkeiten einer virtuellen Realität darstellt, denn hier ist der Zuschauer mitten „im Film“. Effekte spielen sich nicht auf einem Bildschirm in einigen Metern Entfernung ab, sondern direkt um einen herum – Natürlich kann ein klassischer Film kaum auf dieses VR Konzept übertragen werden, viel eher müssten die Filme ganz gezielt für diese Technik gedreht bzw. erstellt werden. Erste Ansätze finden sich heute in einigen Trailern, die für VR Umsetzungen im Smartphone Bereich geschaffen wurden.

Und tatsächlich ist das Smartphone für die Verbreitung der virtuellen Realität in Zukunft ein wichtiger Faktor, denn die technische Grundlage, ein Smartphone, hat bereits (fast) jeder. Schafft man nun technische Voraussetzungen für VR Anwendungen, ist der Massenmarkt bereits, ohne großen Aufwand, erreicht. Dabei geht zum Beispiel Samsung in Kooperation mit der Oculus Rift konkrete Wege und schaffte Angebote, die recht erschwinglich sind und uns Beispielweise das Surfen im Netz, mit den aktuellen Möglichkeiten der VR im Mobile Sektor, erleben lassen sollen. Doch auch die High End Varianten versuchen neue Ansätze zu schaffen, so kann man zum Beispiel im Netz seit Jahren Casino Spiele ohne Anmeldung kostenlos spielen, doch erste Projekte für die PlayStation VR sollen Alternativen schaffen, mit welchen man diese Angebote nun in der virtuellen Realität neu erleben kann. Auf der anderen Seite, kann man mit der Vive Filme in einem virtuellen „Kino Saal“ schauen, wobei hier die Problematik besteht, dass die Auflösung der Brille noch nicht an die Auflösung unserer Bildschirme heranreicht.

Doch sobald hier bessere Auflösungen erreicht werden, ist dies eine echte Möglichkeit, recht simpel neue Erlebnisse zu schaffen, durchaus gegeben, auch ohne spezielle Filme schaffen zu müssen (was dennoch deutlich spannender wäre). Doch tatsächlich muss dafür noch viel getan werden, denn sowohl der Trage-Komfort, technische Grundlagen als auch die preisliche Angebots-Gestaltung müssen für eine Verbreitung auf dem Massenmarkt dringend erweitert und verbessert werden. Dies trifft anteilig sowohl auf die Hochpreisigen Headsets als auch die günstigeren Angebote zu. Doch die Zukunft gehört den Möglichkeiten der virtuellen Realität!