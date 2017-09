Mittelerde: Schatten des Krieges – Neuer Trailer zum Dark-Tribe veröffentlicht

Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht heute einen neuen Trailer für Mittelerde: Schatten des Krieges, bei dem sich alles um den Dark-Tribe dreht: eine Gruppe von Orks, die mit Angriffen aus dem Hinterhalt und Ermordungen im Namen des von ihnen vergötterten Herrschers von Mordor das Land dominiert. In Mittelerde: Schatten des Krieges gehören Orks jetzt Stämmen an, die von den Overlords der mächtigen Festungen ausgehend die offene Welt beherrschen. So bieten sie ein spannendes System aus Missionen, Erkundung und einer dynamischen Ork-Gesellschaft mit vielfältigen Ork-Kulturen, die allesamt vom erweiterten Nemesis-System zum Leben erweckt werden. Der Dark-Tribe hat ein Händchen für Hinterhälte, falsches Spiel und miese Tricks auf dem Schlachtfeld. Er ist mächtiger, als seine Größe vermuten lässt und zieht Heimtücke und Verrat vor, um an sein Ziel zu kommen.

Angesiedelt zwischen den Ereignissen von Der Hobbit™ und Der Herr der Ringe™ führt das Open-World-Action-RPG Mittelerde: Schatten des Krieges die ursprüngliche Geschichte von Mittelerde: Mordors Schatten fort. Die Spieler erleben eine noch reichere, individuellere und größere Welt voller epischer Helden und Schurken, herausragendere Schauplätze, eigenständige Gegnertypen, mehr Persönlichkeiten und ein ganzes Ensemble neuer Charaktere mit unerzählten Geschichten.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint ab dem 10. Oktober 2017 für Xbox One, Windows 10 PC (Windows Store und Steam), PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro – sowie sobald verfügbar auch für Xbox One X.