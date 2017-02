Wie Warner Bros. heute in einer Mitteilung bekannt gab, wird Mittelerde: Schatten des Krieges am 24. August 2017 erscheinen. Gamer können den langersehnten Nachfolger des preisgekrönten Bestseller-Tophits Mittelerde: Mordors Schatten aus dem Jahre 2015 ab sofort und bis zum 5. März 2017 im Rahmen der „9.99er“-Aktion bei GameStop vorbestellen.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint in drei Editionen, darunter auch die streng limitierte Mithril-Edition, die unter anderem eine 30cm hohe Statue, einen magnetischen Ring der Macht, eine Mordor-Landkarte aus Stoff, sowie den Soundtrack zum Game erhält. Exklusiv bei GameStop wird es die Mithril-Edition auch für PC geben – Spieler können diese bis zum 10. März 2017 vorbestellen.

So funktioniert die „9.99er“-Aktion bei GameStop:

Kunden, die bis zum 05. März 2017 zwei Spiele der aktuellen „9.99er“-Eintauschliste in einem der über 250 GameStop-Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben, erhalten Mittelerde: Schatten des Krieges (PS4, Xbox One) zum Release am

24. August 2017 für nur noch 9,99 EUR (CHF 9.90) .Wer sich das Game im Rahmen der „9.99er“-Aktion vorbestellt, erhält außerdem tolle DLC Extras: Neben vier legendären Ork-Champions wartet zusätzlich das mächtige Schwert der Herrschaft.

Zum Spiel

Mittelerde: Schatten des Krieges führt den Spieler erneut – in Gestalt des Waldläufers Talion oder des Rachegeistes Celebrimbor – nach Mordor und damit in den Kampf gegen den Dunklen Herrscher Sauron. In einer einzigartigen offen Welt, die vom preisgekrönten Nemesis-System zum Leben erweckt wird, muss sich der Spieler diesmal hinter den feindlichen Linien durchschlagen und seine eigene Armee aufbauen. Gelingt dies nicht, wird Mordor untergehen …

Die „9.99er“-Aktion zu Mittelerde: Schatten des Krieges gilt bis zum 5. März 2017 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz und nur solange der Vorrat reicht.

Alle Infos zur „9.99er“-Aktion gibt es unter:

www.gamestop.de/9.99er

www.gamestop.at/9.99er

www.gamestop.ch/9.90er