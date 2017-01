Mit Leovegas auf dem Smartphone gewinnen

Leovegas bringt Casino-Games direkt auf euer Smartphone. Dank einer einfachen und intuitiven Bedienung kann auch unterwegs der Flair von LasVegas übermittelt werden. Und dabei müsst ihr auch nicht auf schicke Grafiken verzichten. Dank einer modernen Technologie gibt es bei Leovegas Dabei bauen die Entwickler der Website auf die neuesten Grafik- und Soundtechnologien und bringen bekannte Heldenwie Superman oder Lara Croft in die Casino-Welt.

Bei Casinos schütteln die meisten ja schon vorher immer mit dem Kopf und reden von Geldmacherei oder Betrug. Doch bei Leovegas hat man sich auf die Karten geschrieben, besonders sicher zu sein und sie verwenden ein 2048-Bit-SSL Zertifikat von Digicert, um das Spielen im Internet sowie auf den Smartphone so sicher wie möglich zu gestalten. Angreifer von außen haben keine Chance, in die Kommunikation mit den Computern der Spieler einzugreifen.

Auch das verantwortungsvolle Spielen wird bei Leovegas besonders groß geschrieben. So können eigene Spiellimits gesetzt werden, so dass ihr genau festlegen könnt wieviel ihr wirklich einzahlen bzw. einsetzen wollt. Die Kontenkönnen auch jederzeit vorsorglich vom Anbieter gesperrt werden. Das Guthaben der Spieler wird auf einer schwedischen Bank hinterlegt und man arbeitet dabei mit PwC als Buchprüfer und Baker & McKenzie für rechtliche Angelegenheiten zusammen.

Um sich weiter über Leovegas zu informieren, gibt es auf der Website mehrere Anlaufstellen. Nicht umsonst wurde die Seite 2016 zum Casino Anbieter des Jahres gewählt. Leovegas verbindet zwei Namen. Einmal Leo (latein für Löwe) und Vegas, die Stadt der Träume. Beides zusammen soll ein starkes Element bilden und für stundenlangen Spielspaß sorgen. Dabei ist es egal ob im Internet oder unterwegs auf dem Smartphone.

LeoVegas wurde in Schweden entwickelt und bietet Spiele von vielen beliebten und bekannten Anbietern an. Darunter so bekannte Anbieter wie Merkur, Bally, Nextgen oder auch Quickspin. Bei den aktuellen Promotions könnt ihr jederzeit neue Angebote entdecken und sogar auf aktuelle Sportarten wie etwa die Australien Open wetten. Doch auch weitere Bonus-Angebote und Freispiele lassen sich auf der Seite finden.

Bei den Live-Spielen müsst ihr euch einmalig registrieren und ihr fühlt euch fast wie in einem richtigen Casino. Die verschiedenen Spiele zeigen euch direkt euren Mindesteinsatz an, der bei 0,20 € beginnt. Bekannte Spiele wie Roulette, Black Jack oder Poker lassen sich so wie in einem echten Casino spielen. Allerdings müsst ihr dafür nicht vor die Tür gehen und auch keine teure Abendkleidung anziehen.

LeoVegas sorgt aber auch mit aktuellen Automatenspielen für stundenlangen Spielspaß. Insgesamt 24 Spiele stehen dabei zur Auswahl und können alle vorher kostenlos und völlig unverbindlich ausprobiert werden. Dort seht ihr dann die hohe Qualität der Spiele und müsst dabei keine lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Spiele sind sofort da und müssen nicht umständlich installiert werden. Ihr spielt nur zum Spaß und verliert dabei keinen Cent. Erst wenn ihr euch registriert und echtes Geld einzahlt könnt ihr auch echtes Geld gewinnen oder verlieren. Wir empfehlen euch Leovegas erstmal in Ruhe zu studieren und auszuprobieren. Wenn ihr überzeugt seid, dann könnt ihr immer noch echtes Geld einsetzen und vielleicht mal was riskieren. Aber immer dran denken: Glücksspiel kann süchtig machen.