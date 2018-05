Mini-NES – Ab Juni wieder im Handel

Retro-Freunde aufgepasst: Nintendo wird schon im Juni dieses Jahres eine weitere Welle an Mini NES in den Handel bringen. Wie das japanische Unternehmen via Twitter verkündet, wird die beliebte Classic-Konsole ab dem 29. Juni ihren Weg zurück in die Händlerrefale finden.

Das Nintendo Classic Mini: #NES ist ab dem 29. Juni wieder im Handel erhältlich! pic.twitter.com/adaT4oYtX8 — Nintendo DE (@NintendoDE) May 14, 2018

Schon zum Release des Nintendo Classic Mini hatte der Konzern mit einer überhöhten Nachfrage zu kämpfen. Zwar produzierte man einige Exemplare nach, dennoch gingen viele Fans leer aus.