Minecraft: Story Mode – Season 2 startet am 11. Juli

Telltale Games kündigt zusammen mit Mojang an, dass Minecraft: Story Mode – Season 2 sich in der Entwicklung befindet und Episode 1: Hero in Residence ab dem 11. Juli 2017 für XBox One, PlayStation 4, PC, Mac, iOS, und Android-Geräten zur Verfügung stehen wird.

In Minecraft: Story Mode – Season 2 wird Jesses Geschichte in einem narrativen Episoden-Spiel fortgesetzt, bestehend aus fünf Teilen. Der Titel wird von

Telltale in einer Kollaboration mit Mojang und Mitgliedern der MinecraftCommunity entwickelt. Obwohl die Entscheidungen der Spieler aus der ersten Staffel ein Teil der zweiten sein werden, ist Minecraft: Story Mode – Season 2 sowohl für bestehende als auch neue Spieler gedacht. Das „Crowd-Play“-Feature ist natürlich auch wieder mit dabei.

Jetzt da Jesse und seine Crew den Wither Storm bezwungen und die Welt gerettet haben und richtig berühmte Helden geworden sind, ist das Leben etwas… komplizierter geworden. Mit mehr Verantwortung und weniger Zeit für Abenteuer, geraten alte Freundschaften in Vergessenheit – zumindest bis Jesses Hand in einem gruseligen Handschuh stecken bleibt, der aus einem historischen Unterwassertempel stammt. Zusammen mit alten sowie neuen Freunden begibt sich

Jesse auf eine aufregende Reise voll schwerer Entscheidungen, guter Zeiten und mindestens einem temperamentvollen Lama.

In Staffel zwei sind die Stimmen der Schauspieler Patton Oswalt, Catherine Taber, Ashley Johnson und Scott Porter zu hören, zusammen mit Gastauftritten von Stampy Cat, stacyplays und anderen Persönlichkeiten der Minecraft-Community auf YouTube.