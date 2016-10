Minecraft: Story Mode – Launch-Trailer zu The Complete Adventure

Das neue Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure bringt zum ersten Mal alle acht Episoden auf einer Disc zusammen: Darunter die fünf Episoden des ersten Season Passes sowie die drei zusätzlichen Episoden der ‚Adventure Pass‘ Add-On-Serie.

Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure wird in Europa für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360 ab dem 28. Oktober 2016 erhältlich sein. Für PC wird die Retail-Version in naher Zukunft erscheinen.

Launch-Trailer: