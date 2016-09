Minecraft: Story Mode erscheint als „The Complete Adventure“ im Handel

Telltale Games und der Spiele-Entwickler Mojang haben heute eine neue Retail-Version von Minecraft: Story Mode – A Telltale Games Series angekündigt.

Die neue Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure Disc bringt zum ersten Mal alle acht Episoden auf einer Disc zusammen: Darunter die fünf Episoden des ersten Seasonpasses sowie die drei zusätzlichen Episoden der ‚Adventure Pass‘ Add-On-Serie.

Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure wird in Europa für PS4, Xbox One, Xbox 360 und PC ab dem 28. Oktober 2016 erhältlich sein. Für PS3 wird die Disc zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.