Milanoir – Pixel-Action orientiert sich an der italienischen Mafia

Gambitious Digital hat bekanntgegeben, dass sie den Vertrieb für Milanoir übernehmen, einem Spiel der unabhängigen Entwickler von Italo Games, welches mit viel Pixeleleganz die italienischen Krimis der 70er-Jahre in Spieleform verpackt. Die Veröffentlichung erfolgt im Laufe des Jahre für Windows PC.

Darum geht es:

Das in der gewalttätigen Unterwelt Mailands angesiedelte Milanoir erzählt eine Geschichte voller Gier, Betrug und Rache, die sich an Filmklassiker wie Milano Kaliber 9 und Almost Human anlehnt. Und so schleichen, würgen und ballern wir uns durch eine kriminelle Unterwelt, überstehen rasante Autoverfolgungsjagden und schalten die Kerle aus, die zwischen der Spielfigur und eben jenem Mann stehen, der das alles inszeniert hat.

Milanoir setzt auf ästhetische Pixelkunst und zeichnet die niemals vergessen Kulisse der Stadt Mailand in ihrer ganzen glänzenden und blutigen Pracht – abgerundet mit einem knalligen 70er-Soundtrack, der die Tonalität der damaligen Zeit wunderschön zementiert.

Ankündigungstrailer: