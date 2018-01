Miitomo – App wird eingestellt

Mit Miitomo begann im März 2016 Nintendo den großen Siegeszug über die mobilen Endgeräte der Verbraucher. Bevor zahlreiche anderen Apps an den Start gingen, veröffentlichte der japanische Konzern die Smartphone-App mit den bekannten Mii-Charakteren. Nun zwei Jahre später soll aber schon wieder alles vorbei sein. Dies bestätigte Nintendo nun offiziell auf ihrer Webseite. Demnach wolle man den Titel am 09. Mai 2018 um 00:00 Uhr PT endgültig einstellen. Dann wird es euch nicht mehr möglich sein die App zu nutzen sowie Nachrichten zu empfangen. Echt-Geld könnt ihr bereits zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in Miitomo investieren.

Interessant bleibt jedoch, dass Nintendo angekündigt hat die Spieler in den kommenden Wochen kostenfrei mit Items wie Coins und Game Tickets zu versorgen.