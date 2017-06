Microsoft präsentiert die Xbox One X mit dem vielfältigsten Spiele-Lineup aller Zeiten

Der Vorhang ist gefallen: Microsoft stellt auf dem Xbox E3 Briefing mit der Xbox One X die leistungsstärkste Konsole der Welt vor. Die Konsole der Superlative war bislang unter dem Codenamen „Project Scorpio“ bekannt und setzt mit echter 4K-Grafik den neuen Standard bei der Darstellung von Spielen. Neben der Enthüllung der Powerkonsole präsentiert Microsoft im gleichen Atemzug das vielfältigste E3 Spiele-Lineup mit Titeln wie Forza Motorsport 7, Super Lucky’s Tale, Sea of Thieves oder Minecraft. Die Xbox One X ist ab dem 7. November für 499 Euro im Handel erhältlich.

Das neue Mitglied der Xbox Familie

Xbox Chef Phil Spencer stellt mit der Präsentation von 42 Spielen, darunter 22 Titel Konsolen-exklusiv für Xbox One, einen neuen E3-Rekord für Xbox auf. Und er betont: Sämtliche Spiele funktionieren auf allen Konsolen der Xbox One Familie. Auch ohne 4K-Fernseher laufen Spiele auf Xbox One X dank kürzerer Ladezeiten und höheren Bildfrequenzen flüssiger.

Damit ist Xbox One das einzige Konsolensystem, das für ältere, aktuelle und künftige Spiele konzipiert ist. Bereits erhältliche Spiele und das Zubehör für Xbox One sind mit Xbox One X kompatibel. Damit besitzen Xbox Spieler bereits zum Start der neuen Konsole zahlreiche Spiele, die auf Xbox One X besser aussehen und schneller laufen.

Legendäre Spiele in neuem Glanz

Auch die Wiedereinführung von Spielen zurückliegender Generationen für Xbox One wird fortgesetzt. Im Rahmen der Abwärtskompatibilität sind auf Xbox One bereits fast 400 Spiele der ersten Xbox sowie Xbox 360 verfügbar. Spencer gibt außerdem bekannt, dass aktuell beliebte Xbox One Spiele überarbeitet werden, um die Leistung der Xbox One X voll auszuschöpfen. Dazu gehören populäre Spiele wie Gears of War 4, Halo Wars 2, Minecraft, Resident Evil 7, Final Fantasy 15, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Rocket League oder Forza Horizon 3. Alle genannten Titel werden jeweils kostenlos auf True 4K aktualisiert.



Xbox One X auf einen Blick:

Die stärkste Konsole der Welt: Xbox One X steht für Leistung ohne Kompromisse, unvergleichbare Kompatibilität und herausragendes Design. Sie wurde als Hochleistungskonsole für Spiele konzipiert und bietet den talentiertesten Entwicklern der Welt die Gelegenheit, Spiele in True 4K-Grafik zu erschaffen.

Das ultimative 4K-Entertainment-Paket ohne Zubehör-Kompromisse: Xbox One X bietet 4K Ultra HD für Blu-ray-Filme und Streaminginhalte, HDR-Unterstützung für Spiele und Videos sowie Dolby Atmos-Sound. Als Mitglied der Xbox One Familie ist sämtliches Xbox One-Zubehör kompatibel.

Das Spiele-Lineup in der Übersicht:

The Artful Escape of Francis Vendetti (Konsolen-exklusiv zum Launch)

Ein popkulturelles Spiel voller Anspielungen über große Erwartungen, berühmte Liedermacher, Götter, Halluzinogene, Reptilienläden und wilde Fantasien. Erkunde das Story-lastige Action-Adventure und lasse Dich von der einzigartigen Atmosphäre dieses besonderen Spiels verzaubern.

Ashen (Konsolen-exklusiv zum Launch)

Als Wanderer begibst Du Dich in diesem Action-Rollenspiel auf die Suche nach einer neuen Heimat. Die Crux dabei: Es gibt keine Sonne. Das einzig natürliche Licht liefern Eruptionen, die das Land unter Asche begraben. Es ist eine Welt, in der nichts von Dauer ist. In Ashen kommt es auf die Beziehungen an, die Du zu anderen Charakteren knüpfst – denn nur im Team hast Du eine Chance, zu überleben.

Black Desert (Konsolen-exklusiv zum Launch)

In der gigantischen offenen Spielwelt des MMO Black Desert erwarten Dich zahllose Gefahren und Abenteuer. Reise durch das Land auf der Suche nach Schätzen oder verfeinere Deine Fähigkeiten als Handwerker. Der Aufbau von Handelsrouten und die Pferdezucht gehören ebenso dazu wie der Kampf gegen anderen Gilden in epischen Belagerungsschlachten.

State of Decay 2 (Xbox One und Windows 10 Exklusivtitel)

Ein Traum für alle Koop- und Zombie-Survival-Fans! In einer offenen Spielwelt schließt Du Dich in Gemeinschaften mit Deinen Freunden zusammen. Dich erwarten feindlich gesinnte Zombies und menschliche Gegner sowie wertvolle Ausrüstungsgegenstände, die für das Überleben der Gemeinschaft notwendig sind. Aber Vorsicht: Stirbst Du, bist Du für immer verloren. State of Decay 2 ist Anfang 2018 als Xbox Play Anywhere Titel weltweit erhältlich.

Super Lucky’s Tale (Xbox One und Windows 10 Exklusivtitel)

Super Lucky’s Tale ist ein entzückender Plattformer für jedes Alter. Du begleitest Lucky, den stets optimistischen und liebenswerten Helden auf der Suche nach seiner innere Stärke. Helfe Luckys Schwester dabei, das Buch der Zeit zu retten. Auf der Reise begegnest Du vielen lustigen Charakteren, von denen Dir längst nicht alle freundlich gesinnt sind. Der Xbox Play Anywhere Titel ist ab 7. November zeitgleich mit dem Verkaufsstart der Xbox One X weltweit erhältlich.

Code Vein (Bandai Namco Entertainment America Inc. – Weltpremiere)

Nach einer rätselhaften Katastrophe liegt die Welt in Trümmern. Inmitten der Zerstörung formiert sich die Geister-Gesellschaft der Verstorbenen. Ohne Erinnerung dürsten die Wiedergänger nach Blut, das ihnen die letzten Reste ihrer Menschlichkeit bewahrt – denn ohne das Blut verwandeln sie sich in Ghouls. Durchstreife das Land, decke Deine Vergangenheit auf, schließe Dich in Teams mit anderen zusammen und bestreite gemeinsam die Reise bis ans Ende der Hölle.

Crackdown 3 (Xbox One und Windows 10 Exklusivtitel)

Niemand geringerer als Terry Crews übernimmt die Rolle des Commanders Jaxon im neuen Crackdown 3. Als Agent mit Superkräften stellst Du Dich alleine oder im Multiplayer mit Deiner ultimativen Zerstörungskraft gegen das Verbrechen der Stadt. Der Xbox Play Anywhere-Titel beeindruckt mit spektakulären Verwüstungen (dank der Microsoft Cloud) und ist ab dem 7. November zum Verkaufsstart der Xbox One X erhältlich.

Cuphead (Xbox One und Windows 10 Exklusivtitel)

Der lang ersehnte Plattformer Cuphead erscheint am 28. September 2017 als Xbox Play Anywhere-Titel. Mach Dich bereit für herausfordernde Boss-Kämpfe und abwechslungsreiche Spielwelten, die in puncto Bild und Ton die einzigartige Handschrift der Cartoons der 1930er Jahre tragen. Freue Dich auf liebevoll gezeichnete Animationen, Hintergründe in Aquarell und Jazz-Originalaufnahmen. Erlebe als Cuphead oder Mugman (Alleine- oder im Koop) fremde Welten, suche nach Waffen, erlerne extrastarke Supermoves und entdecke versteckte Geheimnisse.

Metro Exodus (Deep Silver – Weltpremiere)

Der First-Person-Shooter Metro Exodus kombiniert tödliche Action und Schleicheinlagen mit Erkundung und Survival-Horror. Entfliehe den zerstörten Ruinen Moskaus und erlebe eine epische Reise durch das postapokalyptische Russland. In der Russischen Wildnis spielst Du non-lineare Level und durchlebst eine spannende Geschichte, die den Romanvorlagen von Dmitry Glukhovsky entspringt.

The Darwin Project (Konsolen-exklusiv zum Launch)

The Darwin Project führt Dich in die dystopische post-apokalyptische Landschaft der nordkanadischen Rocky Mountains. Zur Vorbereitung auf die bevorstehende neue Eiszeit wird das neue Forschungsproject „The Darwin Project“ ins Leben gerufen. Es stellt Dich vor die Herausforderung, in der Kälte zu überleben und dem Tod in einer gefährlichen Arena zu entkommen. Hier erlebst Du kompetitive Multiplayer-Survival-Action mit einer zentralen Neuerung im Gameplay: die Jagd auf Andere. Sichere Dir den Sieg, indem Du Dich extremen Umweltbedingungen entgegenstellst, Deine Gegner verfolgst und ihnen mit Fallen überlegen bist.

Anthem (Electronic Arts)

Das Action-Rollenspiel Anthem entführt Dich in eine riesige Spielwelt voller wilder Kreaturen, skrupelloser Marodeure aber auch faszinierender Technologie und vergessener Schätze. Zusammen mit Deinen Freunden entdeckst Du als Söldner eine Welt voller Mysterien und kämpfst gegen dunkle Mächte, die die Menschheit unterjochen wollen. Auf Deinem Weg stattest Du Deinen Charakter mit mächtigen Javelin-Exo-Suits aus, die mit einzigartigen Waffen und Fähigkeiten versehen sind.

Assassins’s Creed Origins (Ubisoft – Weltpremiere)

Reise zurück in das alte Ägypten, dem geheimnisvollsten Ort der Menschheitsgeschichte. Du erforscht die Geheimnisse der alten Pyramiden, vergessener Mythen, Geschichten der Pharaonen und den Ursprung der Assassinen-Bruderschaft. Vier Jahre arbeitet das Team hinter Assassin’s Creed IV Black Flag an dem neuen Ableger der Spielserie. Neue fließende Übergänge zwischen Nah- und Fernkampf sorgen für ein neues Spielgefühl im alten Ägypten.

Dragon Ball FighterZ (Bandai Namco Entertainment America Inc. – Weltpremiere)

Die weltbekannte Anime-Serie kehrt zurück zu seinen 2D-Wurzeln. In Dragon Ball FighterZ erwartet Dich Anfang 2018 ein traditionelles 2D-Beat-em-Up, gepaart mit der klassischen Action der Anime-Vorlage.

Life is Strange: Before the Storm (Square Enix – Weltpremiere)

Die neue dreiteilige Adventure-Serie setzt drei Jahre nach dem mit einem BAFTA-Award ausgezeichneten ersten Teil an. Die 16-jährige Rebellin Chloe Price freundet sich mit Rachel Amber, einem hübschen und beliebten Mädchen an, dessen Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird. Die neue Freundschaft gibt den beiden Mädchen Stärke und Zuversicht, ihre inneren Dämonen zu besiegen.

Deep Rock Galactic (Konsolen-exklusiv zum Launch)

Deep Rock Galactic ist ein kooperativer Ego-Shooter für ein bis vier Spieler, die sich als knallharte Weltraum-Zwerge in Teams zusammenfinden. Du kämpfst und gräbst Dich durch ein gigantisches Höhlensystem in der Hoffnung, durch Forschung am Leben zu bleiben.

Forza Motorsport 7 (Xbox One und Windows 10 Exklusivtitel)

Mit Forza Motorsport 7 kehrt die erfolgreichste Rennspiel-Serie dieser Konsolengeneration zurück. Mit an Bord sind sämtliche Stärken, die diese Rennspielserie so erfolgreich machen: Anspruchsvolle Rennen am Limit, gestochen scharfe 4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde und HDR auf 30 bekannten Rennstrecken. Wechselnde Rennbedingungen fordern Dich heraus, egal ob Profi oder Anfänger. Freue Dich auf 700 Forzavista-Rennwägen, die größte Auswahl an Porsche-Modellen (inklusive dem neuen Porsche 911 GT2 RS) und eine unvergleichliche Vielfalt an weiteren erstklassigen Autoherstellern. Ab Oktober spielst Du Forza Motorsport 7 als Xbox Play Anywhere-Titel weltweit.

The Last Night (Konsolen-exklusiv zum Launch)

The Last Night führt Dich in die vier unterschiedlichen Distrikte einer zweidimensionalen offenen Cyberpunk-Welt mit eigener Architektur, Kultur und Industrie. In diesem actionreichen Titel reist Du in bester Plattformer-Tradition mit Taxis, auf Fähren oder in Zügen umher. Dein Ziel: bleibe unerkannt! Erlebe das abwechslungsreiche Gameplay und fahre auf dem Highway entlang, fliege mit Dronen, interagiere mit unzähligen Charakteren oder hacke Dich in Androiden, die Dein schmutziges Geschäft verrichten.

Ori and the Will of the Wisps (Xbox One und Windows 10 Exklusivtitel)

Ori and the Will of the Wisps führt Dich zurück in den Wald von Nibel. In der Fortsetzung zum mehrfach ausgezeichneten Ori and the Blind Forest erlebst Du brandneues Abenteuer, lüftest Geheimnisse und suchst nach der verborgenen Wahrheit der Verlorenen und dem wahren Schicksal von Ori.

Mittelerde: Schatten des Krieges (Warner Bros. Interactive Entertainment)

In Schatten des Krieges stellst Du Dich in epischen Schlachten mit einem neuen Ring der Macht den tödlichsten Feinden Mittelerdes – darunter sogar Sauron und seine Nazgul. Das Open-World-Rollenspiel punktet mit einem abwechslungsreichen Heer aus Widersachern und macht die gesamte Fantasiewelt greifbar, in der jeder Deiner Spielzüge Einfluss auf Charaktere und Entscheidungen hat. Mittelerde: Schatten des Krieges ist als Xbox Play Anywhere-Titel ab dem 10. Oktober verfügbar.



Playerunknown’s Battlegrounds (Konsolen-exklusiv zum Launch)

Der letzte Überlebende gewinnt! In taktischen Gefechten kämpfst Du auf einer 8×8 Kilometer großen Insel gegen andere Spieler ums Überleben. Finde neue Waffen und Vorräte, und sichere Dir die Vorherrschaft gegen deine Kontrahenten.

Sea of Thieves (Xbox One und Windows 10 Exklusivtitel)

Im Piratenzeitalter segelst Du in diesem kooperativen Abenteuer zusammen mit Deinen Kameraden durch wilde Gewässer, stellst Dich ungeahnten Gefahren und findest wertvolle Schätze. Sea of Thieves erscheint Anfang 2018 als Xbox Play Anywhere-Titel.

Tacoma (Konsolen-exklusiv zum Launch)

Als Amy Ferrier reist Du zur Mond-Durchgangsstation Tacoma und rettest vertrauliche Daten. Dir wird schnell bewusst, warum es zur Evakuation der sechs früheren Crewmitglieder der Station gekommen ist. Wie in Gone Home suchst Du nach Hinweisen und versteckten Details, die Dich im Spiel weiterbringen. Tacoma erzählt die Geschichte von menschlichen Beziehungen in der weiten Isolation des Weltraums. Das Spiel ist ab dem 2. August für Xbox One und Windows 10 PC erhältlich.

Große News auch bei Minecraft: Better Together Update, Super Duper Grafik Paket

Minecraft wird eins: Mit dem Better Together Update spielst Du Minecraft zukünftig plattformübergreifend über Spielkonsolen, Mobilgeräte, VR-Systeme und Windows 10 PCs. Durch das neue Update wird Minecraft zu einer großen Plattform mit einfachem Zugang zu riesigen Community-Servern, Realms, dedizierten Servern, dem Minecraft Marketplace und vieles mehr. Mit dem neuen Super Duper Grafikpaket spielst Du Minecraft zukünftig auch in 4K und HDR.

Weitere Informationen

Weitere News, Highlights, exklusive Veröffentlichungen und einen Blick hinter die Kulissen einiger Deiner Lieblingsspiele während der E3 gibt es auf news.xbox.com und bei Xbox Daily: Live @ E3 auf mixer.com/xbox:

Montag, 12. Juni: 24:00 – 01:00 Uhr

Dienstag, 13. Juni: 22:00 – 01:00 Uhr

Mittwoch, 14. Juni: 22:00 – 01:00 Uhr

Donnerstag, 15. Uni: 19:00 Uhr bis 01:00 Uhr