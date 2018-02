Metroid Prime 4 – Entwicklerstudio bekannt

Seit der E3 im letzten Jahr ist bereits bekannt, dass Nintendo an Metroid Prime 4 werkelt. Leider sind weder zum Spiel noch zum konkreten Entwicklerstudio seither mehr Infos an die Öffentlichkeit gelangt. So vermuteten Fans bislang, dass Entwickler Retro Studios wieder an der Reihe arbeitet. Diese haben vorher bereits für die die Metroid-Prime-Trilogie die Verantwortung übernommen.

Das Ganze wurde von Nintendo aber sehr schnell verneint. Nun bestätigt Eurogamer allerdings zu wissen wer Metroid Prime 4 entwickelt. So sollen die Gerüchte um Bandai Namco tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Bandai Namco Singapur arbeite derzeit konkret am Action-Titel. Ein Release im laufenden Jahr soll zudem recht unwahrscheinlich sein.