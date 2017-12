Metro Exodus – Trailer „The Aurora“ zeigt den postapokalyptischen Winter

Deep Silver und 4A Games geben den Release-Zeitraum für den kommenden First-Person-Shooter Metro Exodus bekannt. Der Titel erscheint im Herbst 2018 für Xbox One, PS4 und natürlich auf dem PC. Der heute veröffentlichte Aurora-Trailer wirft einen Blick auf die Ruinen des post-apokalyptischen Moskau, einer tödlichen Welt gefangen im endlosen nuklearen Winter. Die verzweifelten Überlebenden klammern sich an ein Leben im Untergrund. Gefangen in den zerstörten Tunneln der Metro legen alle ihre ganze Hoffnung in ein Leben jenseits Moskaus …alle, bis auf einen.

In der Rolle des Artjom gilt es eine Gruppe Spartan Ranger auf ihrer Flucht aus der Metro anzuführen, eine Flucht, die den Beginn einer unglaublichen Reise durch die gigantischen Weiten Russlands markiert. Immer auf der Suche nach einem neuen Leben im Osten umfasst die spannende Geschichte ein ganzes Kalenderjahr und alle Jahreszeiten im Wechsel. Inspiriert durch die internationalen Bestseller Metro 2033 und Metro 2035 erzählt Metro Exodus das größte Abenteuer in der Geschichte Artyoms.

Das sagt der Entwickler:

„Die Reaktionen unserer Fans auf die Ankündigung während der E3 2017 haben uns überwältigt,“ sagt Andriy Prokhorov, Creative Director und Mitbegründer von 4A Games. „Es tut uns Leid, dass wir so lange mit neuen Informationen gewartet haben, aber ihr werdet in den kommenden Monaten noch viel mehr von uns hören!“

Trailer: