Metal Gear Survive – Zweite Beta-Phase angekündigt

Spieler, die im Januar in der Beta-Phase den Action-Titel Metal Gear Survive noch nicht ausprobieren konnten, erhalten nun kurz vor Release eine zweite Chance. So kündigte Entwickler udn Publisher Konami unlängst an, dass in der kommenden Woche eine zweite Test-Phase starten wird. Diese beginnt am 16. Februar und soll genau drei Tage andauern, bevor Metal Gear Survive dann schließlich auch am 20. Februar offiziell überall erhältlich sein wird. Interessant bleibt, dass dieses mal nicht nur Konsolen-Spieler Hand an den Multiplayer-Titel legen dürfen, auch PC-Besitzer haben nun die Chance an der Beta teilzunehmen.

Wer bereits an der ersten Testphase teilgenommen hat, muss in kommender Woche lediglich einen Patch installieren um loslegen zu dürfen.