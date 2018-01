Metal Gear Survive – Systemanforderungen bekannt

Der Erscheinungstermin von Konamis Action-Titel Metal Gear Survive rückt immer näher und so gab der japanische Publisher nun offiziell die technischen Anforderungen an euren persönlichen Heimcomputer bekannt. Demnach fallen diese recht anspruchsvoll aus, was vor allem damit zu begründen ist, dass der Standalone-Ableger dieselbe Engine nutzt wie Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Im folgenden findet ihr eine Auflistung der minimalen und empfohlenen Systemanforderungen:

Minimale Systemanforderungen



OS: Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64 (64-bit OS benötigt)

Prozessor: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) oder besser; Quad-core oder besser

Arbeitsspeicher: 4GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) oder besser (DirectX 11 benötigt)

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

HDD: 20GB

Sound: DirectX 9.0c kompatibel

Empfohlene Systemkonfiguration



OS: Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64 (64-bit OS benötigt)

Prozessor: Intel Core i7-4790 (3.60GHz) oder besser; Quad-core oder besser

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 960 (DirectX 11 benötigt)

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

HDD: 20GB

Sound: DirectX 9.0c kompatibel (Surround Sound 5.1)

Metal Gear Survive erscheint am 22. Februar nicht nur für den PC sondern ebenfalls auch auf der Xbox One sowie auch auf der PlayStation 4.