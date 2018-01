Metal Gear Survive – Neues Video und finaler Packshot mit USK Rating „Ab 16“ veröffentlicht

Konami veröffentlicht die finalen Packshots zu METAL GEAR SURVIVE, das am 22. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erscheint. Gleichzeitig gibt Konami bekannt, dass METAL GEAR SURVIVE mit einer USK Altersfreigabe „Ab 16“ unverändert erscheint.

Ab dem 18. Januar können Spieler die Beta-Version für insgesamt vier Tage (18. – 21. Januar) testen. In dieser Zeit können bis zu vier Konsolen-Spieler auf PlayStation 4 oder Xbox One online im Koop-Modus drei Missionen auf zwei Maps anspielen.

METAL GEAR SURVIVE knüpft an das Ende von METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES an. Der Spieler wird durch ein Wurmloch gezogen und findet sich in einer gefährlichen Welt voller biologischen Bedrohungen und feindlichen Umgebungen wieder. Dort muss der Spieler um sein Überleben kämpfen, während er seine Basis ausbaut und den Weg zurück nach Hause sucht. Nicht nur feindliche Kreaturen stellen sich ihm in den Weg, auch Nahrungssuche und ein cleveres Ressourcenmanagement sind notwendig, um zu überleben.

Weitere Informationen unter:

