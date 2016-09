Metal Gear Survive: Gameplay-Video

Konami hat während der Tokyo Game Show 2016, zum ersten Mal eine Gameplay-Demo zu Metal Gear Survive vorgestellt. Jetzt kommen wir auch endlich in den Genuss des rund 15-minütigen Videos.

Metal Gear Survive ist ein Koop-Titel für bis zu vier Spieler, der auf dem Metal Gear-Universum basiert und vom Gameplay her stark an den letzten Teil der Reihe, The Phantom Pain, erinnert. Metal Gear Survive soll 2017 für den PC, die Xbox One und die Playstation 4 erscheinen.