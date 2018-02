Metal Gear Solid HD Collection – Spiele kommen nicht für PS4

Nachdem auf reddit die Information die runde machte, dass Entwickler Armature Studio an einer Umsetzung der Metal Gear Solid HD Collection für Sonys aktuelle Heimkonsole, der PlayStation 4, arbeiten könnte, meldete sich nun das Entwicklerstudio selbst zu Wort.

Demnach seien die Gerüchte aufgrund eines Fehlers entstanden. Der Produkteintrag zu Metal Gear Solid HD Collection auf der offiziellen Seite des Entwicklers zeichnete nämlich nicht nur eine PlayStation Vita-Fassung aus, an dem das Studio 2012 auch gearbeitet hat, sondern versprach ebenfalls eine Version für Sonys neuste Heimkonsole. Leider befindet sich diese derzeit nicht in Entwicklung. So erklärte, das Studo selbst, dass man derzeit an keinem Metal Gear Solid-Spiel arbeiten würde.